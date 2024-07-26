Стало известно состояние пострадавшего при подрыве авто в Москве

ТАСС: состояние пострадавшего при взрыве авто в Москве назвали стабильно тяжелым

Фото: РИА «Новости»

Военный, пострадавший при подрыве автомобиля в Москве, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил собеседник агентства.

Супруга раненого находится на лечении, у нее диагностировали осколочные ранения.

Автомобиль марки Toyota Land Cruiser взорвался на Синявинской улице в столице рано утром 24 июля. Мужчине, который находился на водительском сиденье, оторвало стопы. Подозреваемым в подрыве машины оказался Евгений Серебряков. Он признался, что заложил самодельную бомбу под авто. В тот же день он сбежал из России в Турцию, однако мужчину задержали.

Серебряков заявил, что общался с представителями украинских спецслужб и встречался с куратором СБУ в Турции.

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