Стало известно состояние пострадавшего на турслете коломенского школьника

Отец напавшего на школьника в Молитвине: пострадавшего выписали из реанимации

Подростка, которого ударил ножом коломенский школьник на туристическом слете в деревне Молитвино, выписали из реанимации. Об этом 360.ru рассказал отец напавшего на него пятиклассника.

Мужчина отметил, что пострадавшему школьнику стало лучше.

«[Его] уже нет [в реанимации] давно <…>. Если бы [рана] была серьезная, он остался бы в реанимации», — объяснил отец школьника

Он также сообщил, что напавший на семиклассника мальчик чувствует себя подавленным в связи со случившимся. Он подтвердил, что подросток ранее не делал ничего подобного.

«Я думаю, вся Коломна на ушах бы стояла, если бы такое было раньше», — отметил собеседник 360.ru.

О причинах нападения мужчина говорить отказался. По его словам, сейчас обстоятельства случившегося выясняет полиция.

«Я не уверен, что могу вам эту информацию раскрывать», — заключил он.

Конфликт между двумя мальчиками произошел 10 июня во время туристического слета в деревне Молитвино. Между школьниками началась словесная перепалка, после чего пятиклассник из коломенской школы напал с ножом на своего оппонента.