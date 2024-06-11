Пятиклассник из Коломны напал с ножом на семиклассника на туристическом слете

Пятиклассник из коломенской школы напал с ножом на ученика седьмого класса во время туристического слета в деревне Молитвино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Конфликт произошел вечером 10 июня. По данным ведомства, все началось со словесной перепалки между двумя школьниками. Раненого мальчика госпитализировали. Ему оказали необходимую медпомощь.

Коломенская городская прокуратура по поручению прокуратуры Подмосковья начала проверку по факту происшествия. Специалисты установят обстоятельства ЧП, оценят соблюдение законодательства о несовершеннолетних и действия должностных лиц, ответственных за жизнь и здоровье учеников. По итогам проверки прокуроры примут меры реагирования.

В апреле в Карелии школьник изрезал ножом двух девушек. Старшеклассник пришел в гости к 15-летней подруге, у которой в это время находилась их общая 17-летняя знакомая. Произошел конфликт, и юноша набросился на обеих с ножом. Пострадавшие попали в больницу.