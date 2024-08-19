Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в Стерлитамаке

Трое мужчин получили сильнейшие ожоги при пожаре на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии, их доставили в реанимацию.
«В крайне тяжелом и тяжелом состоянии», — уточнили в пресс-службе.
На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. К месту происшествия прибыли 20 специалистов на шести единицах спецтехники. Спустя примерно час возгорание удалось локализовать, работы на месте ЧП продолжаются.