Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в Стерлитамаке

МЧС: пострадавших при пожаре в Стерлитамаке доставили в реанимацию с ожогами

Фото: Пресс-служба МЧС

Трое мужчин получили сильнейшие ожоги при пожаре на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Башкирии, их доставили в реанимацию.

«В крайне тяжелом и тяжелом состоянии», — уточнили в пресс-службе.

На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. К месту происшествия прибыли 20 специалистов на шести единицах спецтехники. Спустя примерно час возгорание удалось локализовать, работы на месте ЧП продолжаются.

Момент взрыва на трубопроводе в Стерлитамаке попал на видео. Спецслужбы сработали оперативно. Предварительно, обошлось без жертв. Трубопровод перекрыли, в причинах происшествия разбираются эксперты.

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