Момент взрыва на трубопроводе в Стерлитамаке попал на видео

Мощный взрыв на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода попал на видео. Запись оказалась в распоряжении 360.ru.

Источник 360.ru сообщил, что пострадали три человека. Предварительно, обошлось без жертв. К месту происшествия прибыли медики и пожарные.

«Сам трубопровод уже перекрыли», — уточнил собеседник 360.ru.

На месте ЧП работают все экстренные службы города. Факельное горение тушат 20 специалистов. По последним данным, возгорание удалось локализовать.

Ранее на предприятии в Стерлитамаке от сильных ожогов погибли три человека. Газовоздушная смесь вспыхнула, когда рабочие демонтировали старый трубопровод.

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