Пожар в Стерлитамаке удалось локализовать

Пожарные локализовали факельное горение на газопроводе в Стерлитамаке

Пожарным удалось локализовать возгорание на газопроводе в Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее информации, пострадали три человека.

О возгорании стало известно утром. На улице Уфимский тракт разгерметизировалась воздушная линия газопровода, в итоге произошла утечка, и начался пожар. На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники.

МЧС опубликовало кадры с места происшествия.

В июле пожар на газораспределительном узле произошел в Крыму у села Виноградное. Без газа тогда остались город Алушта и 14 поселков на южном побережье полуострова.

А в июне мощный пожар на газопроводе произошел в Саратовской области. Причиной возгорания, по словам губернатора Романа Бусаргина, стала аномальная жара в регионе.