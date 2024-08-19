Три человека пострадали при взрыве на трубопроводе в Стерлитамаке

Три человека пострадали в результате взрыва на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Очень сильный взрыв. Взорвался трубопровод вроде как. Три человека пострадали, сейчас не знаю, что происходит. Скорые быстро приехали, как и пожарные службы. Надеемся, что погибших нет. Сам трубопровод уже перекрыли», — рассказал он.

По словам источника, пострадавшие работники находились возле эпицентра взрыва, который прогремел в 11:26 по уфимскому времени (09:26 по московскому времени).

В пресс-службе МЧС России позже добавили, что ЧП произошло на улице Уфимский тракт на воздушной линии газопровода. Причиной взрыва стала разгерметизация, после чего начал гореть сжиженный газ.

В ведомстве отметили, что сведения по пострадавшим еще уточняются. На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее на заводе «Куйбышевазот» в Центральном районе Тольятти загорелись кабели и насосы на наружной установке очистки. Пламя тушили 68 человек.