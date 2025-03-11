Стало известно о погибшем при пожаре в Новой Москве

Спасатели потушили огонь в административном здании на территории деревни Мамыри в Новой Москве. Погиб один человек, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Пожар в Новой Москве ликвидирован. К сожалению, один человек погиб», — объявили огнеборцы.

К моменту локализации огня около 23:00 пожарные спасли из здания семь человек. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, в тушении участвовали 62 специалиста с 15 единицами техники.

Пожар вспыхнул в офисе на третьем этаже административного здания. Огонь охватил кровлю. Источник 360.ru сообщил, что из-за возгорания жители поселка Мосрентген пожаловались на сильное задымление.

МЧС сообщило о еще одном пожаре — на шахте «Заполярная-2» в Воркуте. Эвакуировались 290 человек, никто не пострадал. В интернете появилось видео с угольного предприятия, где произошло ЧП.