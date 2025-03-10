Огонь охватил здание с офисами в Новой Москве

Источник 360.ru: двух человек спасли при пожаре в офисе в Новой Москве

Офис загорелся на третьем этаже административного здания в деревне Мамыри Новомосковского административного округа столицы. Сотрудники МЧС провели эвакуацию людей, сообщил источник 360.ru.

«С кровли сняли одного человека. Сейчас известно о двух спасенных местных жителях», — отметил он.

По предварительным данным, пожар произошел в трехэтажном здании. Спасатели эвакуируют людей. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Очевидцы сообщили 360.ru, что из-за пожара в поселении Мосрентген наблюдается сильное задымление.

Торговые павильоны загорелись в Филимонковском районе на территории города Московского 10 марта. Площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров. Из распложенного рядом с рынком спортивного комплекса самостоятельно эвакуировались 40 человек.