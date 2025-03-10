Площадь пожара в здании в Новой Москве увеличилась до 500 «квадратов»

Источник 360.ru: кровля обрушилась при пожаре в здании с офисами в Новой Москве

Площадь пожара в Новой Москве, где загорелось административное здание, увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара в Новой Москве — 500 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

В ликвидации возгорания задействовали 62 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.

Произошло обрушение между кровлей и мансардой, все люди эвакуированы из здания, сообщил источник 360.ru в городских экстренных службах.

Спасатели попытались проверить второй этаж здания на наличие людей. Третий этаж еще горит. Пожарные продолжают тушение возгорания.

До этого в ведомстве сообщали о спасении пяти человек на пожаре, причем одного человека сняли с кровли горящего здания.

В МЧС уточнили, что дальнейшая информация еще уточняется.

Ранее в Филимонковском районе загорелись торговые павильоны, площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.