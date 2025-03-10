В Воркуте эвакуировали горняков из-за пожара в шахте «Заполярная-2»

В Воркуте эвакуировали 290 горняков из-за пожара на шахте «Заполярная-2». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Воркуте на угольном предприятии произошло возгорание. Из двух блоков шахты эвакуировались 290 человек. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия задействовали 30 специалистов и семь единиц ведомственной техники.

В начале года работников шахты «Заполярная» выводили на поверхность из-за прорыва подземных вод. На момент происшествия в забое находились три человека. Один горняк получил легкие травмы, второй сумел самостоятельно выбраться из шахты, третий — погиб.

Ранее в Соликамске в шахте ПАО «Уралкалий» во время проведения регламентных работ по осмотру ствола погибли два человека. Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих. Расследование взяли на контроль в аппарате ведомства.