Стало известно, кому принадлежал упавший под Коломной самолет

Разбившийся под Коломной Sukhoi Superjet 100, предположительно, принадлежал авиакомпании «Газпром Авиа». Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

На место выехал московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев. Северо-Западная транспортная прокуратура окажет содействие в проверке. Причины трагедии выясняются.

Свидетели происшествия рассказали 360.ru, что самолет направлялся в сторону леса и кружил в его районе. По версии Telegram-канала Baza, таким образом пилоты пытались выработать топливо перед экстренной посадкой.

Минпромторг сообщал, что разбившийся самолет не был импортозамещенным.