Стало известно, кого хотели убить во время подрыва машины в Москве

ТАСС: при взрыве автомобиля в Москве пострадал гендир «Шейкер групп»

Гендиректор и соучредитель компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев пострадал во время взрыва автомобиля на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В настоящее время он госпитализирован», — уточнил собеседник агентства.

Машину подорвали утром 15 октября возле многоэтажки на Профсоюзной улице. По предварительным данным, в авто заложили самодельное взрывное устройство.

Ранее Следственный комитет показал видео с места подрыва внедорожника. Уголовное дело завели по статье «покушение на убийство».

Всего пострадали трое человек. Как сообщил источник 360, водитель получил открытый перелом руки, у пассажира диагностировали осколочное ранение бедра, шестилетнему ребенку рассекло голову.

Как стало известно позже, взрывное устройство на автомобиле сработало, когда владелец хотел его снять.