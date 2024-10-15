Дело о покушении на убийство возбудили после подрыва СВУ в машине на юго-западе Москвы

СК сообщил о возбуждении дела после подрыва СВУ в машине с людьми в Москве

Уголовное дело по статье о покушении на убийство возбудили после подрыва машины на юго-западе Москвы. Об этом заявили в региональном ГСУ СК. По данным ведомства, в результате случившегося пострадали трое, в том числе ребенок.

Следователи и криминалисты вместе с оперативными службами осматривают место происшествия.

«В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — сообщили в Следкоме.

По предварительным данным, в машине возле подъезда на Профсоюзной улице сработало самодельное взрывное устройство. Оно было заложено между капотом и лобовым стеклом машины.

В результате взрыва шестилетнему ребенку рассекло голову, водитель получил открытый перелом руки, пассажир — осколочное ранение бедра. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее 360.ru показал фото с места подрыва машины на юго-западе Москвы.