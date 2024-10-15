Соседка пострадавшего при взрыве СВУ москвича рассказала подробности ЧП

Взрывное устройство на автомобиле на юго-западе Москвы сработало, когда владелец хотел его снять. Об этом сообщила 360.ru Людмила, хозяйка одной из машин, припаркованных рядом и тоже получивших серьезные повреждения.

«Оно лежало между лобовым стеклом… на капоте. Прикрыто было тряпочкой какой-то, пакетом… Хозяин вышел с ребенком вместе с шестилетним, хотел снять этот мешок оттуда — и произошел взрыв. Моя машина стояла самая крайняя, и она пострадала больше всего», — рассказала она.

Сама женщина в этот момент, по собственным словам, находилась дома и не пострадала. Она спустилась к взорванной машине, но потом вернулась домой, чтобы не мерзнуть и не мешать следователям.

Собеседница 360.ru не смогла ответить, где работает хозяин взорванной машины, но назвала его приветливым, спокойным и нормальным человеком, отцом двоих детей. Она добавила, что теперь у нее возникнут трудности с восстановлением автомобиля.

«Под ОСАГО не попадает, а КАСКО у меня нет. То есть что теперь делать с машиной, я вообще не знаю», — заявила Людмила.

Взрыв прогремел утром на Профсоюзной улице в Москве. Устройство заложили на автомобиль TANK, принадлежавший бизнесмену. Пострадали три человека, в том числе ребенок. Владельцу машины, по сообщению источника, частично оторвало руку. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.