СВУ взорвалось между капотом и лобовым стеклом в машине на юго-западе Москвы

Машину с двумя мужчинами и шестилетним ребенком подорвали утром 15 октября возле многоэтажки на Профсоюзной улице. О ЧП на юго-западе Москвы сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, между капотом и лобовым стеклом со стороны водителя в авто находилось самодельное взрывное устройство.
Пострадавших доставили в больницу. У одного мужчины выявили открытый перелом руки, у другого — осколочное ранение бедра. У ребенка диагностировали рассечение головы.
Повреждения получил также соседний автомобиль. На место едут саперы, добавил собеседник 360.ru.
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