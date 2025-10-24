Стало известно, какие травмы получили жители высотки после атаки дрона в Красногорске

Источник 360.ru рассказал о состоянии пострадавших из-за БПЛА в Красногорске

Ребенок, пострадавший при взрыве дрона в многоэтажке в Красногорске, получил вывих надколенника, а также поверхностные ссадины по всему телу. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мальчика отправили в Детский клинический центр имени Рошаля. Также пострадала 39-летняя женщина, ей диагностировали множественные осколочные ранения ног, рваную рану левой голени.

Еще одна местная жительница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом верхней трети левой голени, ей 46 лет. Обеих госпитализировали в Красногорскую городскую больницу № 1.

Также пострадал 61-летний мужчина — у него ссадины лба, ушибы мягких тканей головы. В больницу ложиться отказался, добавил собеседник 360.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал фото с места ЧП. Дрон врезался в квартиру на 14-м этаже. После случившегося вызвали сотрудников экстренных служб. Как рассказали очевидцы, приехало много бригад скорой помощи.