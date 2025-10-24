Появились фото из квартиры в Красногорске, куда влетел украинский дрон

Появились кадры из квартиры в многоэтажке в Красногорске, куда прилетел дрон. Фото опубликовал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

«Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил губернатор.

Известно, что беспилотник влетел в квартиру на 14 этаже.

По данным главы региона, троих взрослых госпитализировали в Красногорскую городскую больницу, а ребенка — в Центр имени Рошаля.

На место ЧП прибыли глава городского округа, сотрудники экстренных служб, спасатели и правоохранители. Всем пострадавшим и их семьям окажут необходимую помощь.

Очевидцы рассказали в беседе с 360.ru, что взрыв был очень сильным. После случившегося на место прибыли около семи машин скорой помощи. Из соседнего подъезда выносили пострадавших.