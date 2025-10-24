«Нет ни окон, ни балкона»: в Красногорске рассказали о первых минутах после атаки дрона

После того как беспилотник врезался в квартиру в многоэтажке в Красногорске, появился белый дым и разбились стекла, рассказала очевидица в беседе с 360.ru. По словам женщины, сначала она приняла происходящее за пожар.

Во время ЧП они с мужем спали, проснулись от громкого звука. Сначала раздался взрыв, а потом послышался звон стекол. Пара выбежала на балкон, чтобы разведать обстановку. Белый дым шел из дома напротив.

«Я сначала подумала, что это пожар. Муж увидел, говорит: смотри, нет ни окон, ни балкона. Скорее всего, это взрыв», — рассказала она.

Потом пара собралась и выбежала на улицу. К тому моменту там стояло много людей, полицейские и сотрудники экстренных служб. На земле лежал фрагмент дрона. Территорию огородили. Также на место ЧП приехало много бригад скорой помощи.

Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в результате происшествия пострадали пять человек, в том числе ребенок. Троих взрослых отправили в Красногорскую городскую больницу, а несовершеннолетнего — в центр имени Рошаля.