Стало известно имя предполагаемого убийцы ветерана СВО в Ставрополе

К смерти замглавы Ставрополя Зауру Гурциеву мог быть причастен уроженец Кубани Никита. Об этом в Telegram-канале заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Вероятный исполнитель теракта, в результате которого погиб Заур Гурциев — уроженец Краснодарского края Никита П.», — сообщил он.

По данным журналиста, мужчина нигде не работал и снимал квартиру в доме, около которого произошел взрыв.

Мощный взрыв прогремел в Ставрополе сегодня ночью. В районе жилого многоквартирного дома на улице Чехова взорвалась граната либо взрывное устройство безоболочного типа. В результате ЧП погибли двое мужчин, несколько автомобилей повреждены.

Одним из погибших оказался ветеран специальной военной операции, первый заместитель мэра города, ветеран Заур Александрович Гурциев, который состоял в региональной кадровой программе Время героев. Утром 29 мая его внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Правоохранители возбудили уголовное дело. Они рассматривают все версии обстоятельств трагедии, в том числе теракт, организованный украинской стороной.