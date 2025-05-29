29 мая 2025 11:26 Погибший в Ставрополе ветеран СВО Гурциев находился в базе «Миротворца»
Погибшего в результате взрыва в Ставрополе первого заместителя главы местной городской администрации ветерана СВО Заур Гурциев утром 29 мая внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на экстремистском портале.
На сайте говорится, что Гурциева внесли в базу данных «Миротворца» за якобы участие в боевых действиях против Украины, указаны его номер телефона и домашний адрес.
Утром в четверг стало известно о смерти Гурциева
при взрыве возле жилого дома на улице Чехова в Ставрополе, всего погибли двое мужчин.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибшего майора. По его словам, на месте ЧП работают правоохранительные органы и сотрудники спецслужб.
Ранее в распоряжении 360.ru
появилось видео с камер наблюдения с места взрыва в Ставрополе.
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