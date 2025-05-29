Погибший в Ставрополе ветеран СВО Гурциев находился в базе «Миротворца»

Погибшего в результате взрыва в Ставрополе первого заместителя главы местной городской администрации ветерана СВО Заур Гурциев утром 29 мая внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на экстремистском портале.

На сайте говорится, что Гурциева внесли в базу данных «Миротворца» за якобы участие в боевых действиях против Украины, указаны его номер телефона и домашний адрес.

Утром в четверг стало известно о смерти Гурциева при взрыве возле жилого дома на улице Чехова в Ставрополе, всего погибли двое мужчин.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким погибшего майора. По его словам, на месте ЧП работают правоохранительные органы и сотрудники спецслужб.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с камер наблюдения с места взрыва в Ставрополе.