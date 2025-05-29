Унесший жизни двух человек взрыв в Ставрополе попал на видео

Взрыв в Ставрополе, который унес жизни двух человек, попал на видео

Появилось видео с камер наблюдения с места взрыва в Ставрополе. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Взрыв случился сегодня ночью возле многоквартирного дома по улице Чехова. По предварительным данным, взорвалась граната. В пресс-службе СК России по Ставропольскому краю заявили, что в результате ЧП погибли двое мужчин.

Одним из погибших оказался участник специальной военной операции, первый заместитель мэра города, ветеран Заур Александрович Гурциев, который состоял в региональной кадровой программе Время героев.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном приобретении и хранении взрывчатки.

На место происшествия выехали следователи и сотрудники оперативных служб. Сейчас силовики устанавливают обстоятельства случившегося. Расследование лично контролирует исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления.

По поручению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина на месте происшествия координировал работу правоохранительных органов прокурор Ленинского района города Ставрополя Андрей Житников.