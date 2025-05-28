Стали известны подробности жестокой расправы над подростками в Байкальске

Подросток из Иркутской области, который зарезал четверых друзей, открыл газ и взорвал дом после приезда полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По последним данным, 17-летний подросток пришел на день рождения к своей подруге, которой накануне исполнилось 15 лет. Праздновали на даче старшего брата нападавшего.

Выпив, подросток схватил нож и напал на присутствующих на вечеринке. В результате 16-летняя девушка и 14-летний и 13-летний юноши скончались на месте. Их тела нашли в летней кухне дома. Позже там же обнаружили тело еще одного 14-летнего мальчика.

Еще четверо ребят получили ножевые ранения. Их доставили в больницу.

«Когда на место приехали полицейские, [нападавший] открыл газ, после чего начался пожар и прогремел взрыв. Сам подросток в этот момент находился внутри и тоже погиб», — сообщил Shot.

Источник RT уточнил, что на праздновании дня рождения были девушки от 14 до 16 лет и молодые люди от 13 до 15 лет.

Правоохранители возбудили дело об убийстве и покушении на убийство двух и более человек. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что семьям погибших и пострадавших окажут всестороннюю помощь. В Байкальске создали оперативный штаб. На месте ЧП работают спецслужбы.