Власти создали оперативный штаб после резни в Байкальске

В Байкальске создали оперативный штаб после того, как подросток во время праздника зарезал нескольких сверстников и поджег дом. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На место ЧП выехали заместитель губернатора Вячеслав Эглит, зампредседателя правительства Валентина Вобликов, глава регионального минздрава Андрей Модестов, омбудсмен Татьяна Афанасьева и глава минсоца Владимир Родионов.

«Валентина Феофановна проведет выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Примут участие члены педагогического сообщества, глава населенного пункта и глава района», — добавил Кобзев.

Школьник набросился с ножом на сверстников во время празднования дня рождения, а затем устроил пожар. В результате пять человек, в том числе нападавший, погибли, еще четверо пострадали. Один из них получил ранение шеи, он находится в больнице в тяжелом состоянии. СК возбудил дело по статье об убийстве.