Стали известны подробности вербовки подозреваемого в подрыве авто в Москве

РИА «Новости»: подозреваемого в подрыве авто в Москве могли завербовать в России

Евгения Серебрякова, ставшего фигурантом дела о подрыве автомобиля на севере Москвы, могли завербовать в России. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«Дистанционным путем или нет, это сейчас выясняется. Анализируются его соцсети и личные данные», — заявил он.

Взрыв на Синявинской улице в Москве произошел накануне утром. Под водительское сиденье автомобиля Toyota Land Cruiser заложили взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. При взрыве водителю внедорожника оторвало стопы, его госпитализировали.

Подозреваемый во взрыве Серебряков уехал в Турцию, но в тот же день его задержала местная полиция. Агентство IHA сообщило, что его уже готовят к экстрадиции.