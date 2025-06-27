Стали известны подробности смертельного ДТП с мотоциклом в Красногорске

Виновником смертельной аварии на Архангельской улице в поселке Ильинское-Усово стал детский тренер по футболу в ФК «Динамо» с многочисленными нарушениями ПДД. Об этом рассказал источник 360.ru.

По предварительным данным, 37-летний тренер ехал за рулем BMW. На участке дороги Глухово-Николо-Урюпино он выехал на полосу встречного движения и сбил 48-летнего гражданина Сербии, который ехал на мотоцикле. Байкер скончался до приезда скорой помощи.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают всех обстоятельства произошедшего. На счету у водителя иномарки за текущий год 23 штрафа за нарушения правил дорожного движения за вождение без ремня, превышение скорости и езду по обочинам и встречной полосе.

Местная жительница Анастасия заявила, что это не первое ДТП в районе. Многие жильцы уже неоднократно просили администрацию сделать полноценный лежачий полицейский, чтобы избежать аварий на опасном участке.