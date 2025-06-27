Байкер погиб, столкнувшись лоб в лоб с BMW в Красногорске

Смертельное ДТП произошло вечером 26 июня в Красногорске. Водитель BMW выехал на встречку, где столкнулся с мотоциклом Yamaha. Байкер погиб на месте, сообщили в ГУ МВД России по Московской области .

По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем BMW выехал на полосу встречного движения. Навстречу ему мчался мотоциклист 1977 года рождения. После столкновения с иномаркой он скончался.

Авария произошла в 23:13 около одного из домов на Архангельской улице в поселке Ильинское-Усово.

Очевидица ДТП рассказала РЕН ТВ о работе скорой на месте происшествия. По ее словам, прибывшая бригада реанимации поставила мужчине капельницу и ввела несколько ампул адреналина, а также установила аппарат, который «качает сердце».

«У меня стоял секундомер с момента начала реанимации. В 30 минут я им сказала, но они еще продолжили качать несколько минут в надежде, что получится спасти. Потом отключили все», — рассказала девушка.

Ранее похожая авария произошла в центре Москвы. На Комсомольском проспекте мотоциклист на скорости влетел в бок автомобиля Audi и погиб до прибытия медиков.