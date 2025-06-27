Появилось видео с места смертельного ДТП с мотоциклом в Красногорске

Смертельное ДТП байком и BMW в Красногорске могло произойти из-за плохого обзора

Водитель насмерть сбил мотоциклиста, когда пытался по встречке объехать лежачий полицейский у ЖК в Красногорске. Подробности ДТП рассказала местная жительница.

Авария произошла на Архангельской улице в ЖК «Ильинские луга» в поселке Ильинское-Усово. Видео ДТП появилось в распоряжении 360.ru.

Местная жительница Анастасия сообщила, что это не первое ДТП в районе. Многие жильцы уже неоднократно просили администрацию сделать полноценный лежачий полицейский, чтобы избежать аварий на опасном участке.

«На этой дороге многие гоняют, и там плохой обзор из-за припаркованных авто», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Женщина добавила, что в ЖК не хватает мест для парковки. Из дворов «каждый день пачками» эвакуируют припаркованные автомобили, и за это получает деньги частная организация.

«Застройщик не строит парковку, и парковаться негде, хотя он обещал. На дом из 500 квартир, где в каждой семье минимум одна машина <…>, всего 86 мест. Таких домов целый квартал», — возмутилась она.

Жертвой ДТП в Красногорске стал мотоциклист 1977 года рождения. За рулем автомобиля BMW, ехавшего по встречке, находился 38-летний водитель.