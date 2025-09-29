Стали известны подробности резни в архангельском техникуме

Отчисленный студент, устроивший резню в техникуме Архангельска, «репетировал» свое нападение в «Майнкрафте», где создал карту, имитирующую учебное заведение и людей. Об этом Telegram-каналу Baza рассказали другие студенты.

Кроме того, молодой человек скрывал от матери, что его отчислят. Ей он говорил, что не хочет там учиться, поэтому забирает документы.

«Позже выяснилось, что он не смог сдать экзамен, в последнее время молодой человек много времени проводил дома, в основном за компьютером», — отметили авторы публикации.

По словам матери напавшего, у него часто возникали конфликты с однокурсниками, поэтому он избегал техникума. Он был замкнутым, друзей у него не было.

Бывший студент напал на техникум в Архангельске, предположительно, из мести за отчисление. По словам одной из учащихся, исключению студента посодействовала преподаватель по русскому языку.

По последним данным, число пострадавших в результате нападения на техникум в Архангельске увеличилось до трех. Ранены учитель по русскому языку, социальный педагог и один из студентов. Нападавший ворвался в учебное заведение в маске и перчатках и с ножом. Студенты архангельского колледжа пожаловались на охрану после ЧП.