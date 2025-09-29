Студенты архангельского колледжа пожаловались на охрану после ЧП с резней

На входе колледжа в Архангельске, где один из учащихся напал на педагогов, работали охранники, но вопросы к безопасности все равно были очень большие. Об этом 360.ru сообщил один из студентов.

По его словам, всех подряд в техникум не пускают — охрана проверяет у каждого студенческий билет. Но никакого досмотра не было, ни металлоискателей, ни рамок.

«Рамок нет», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее отчисленный студент проник в техникум и напал с ножом на людей. Пострадали три человека: учитель по русскому языку, социальный педагог и один из студентов.

По данным Telegram-канала Baza, на нападавшем были маска и перчатки без пальцев. Исключенный студент зашел в аудиторию прямо на уроке и три раза пырнул преподавателя ножом в спину, а затем попытался ударить в шею. После этого неадекват стал бросаться на всех подряд, пока его не скрутили. Следственный комитет возбудил уголовное дело.