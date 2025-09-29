Число пострадавших при нападении на техникум в Архангельске выросло до трех

Количество пострадавших в результате вооруженного нападения на техникум в Архангельске увеличилось до трех. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В числе раненых — учитель по русскому языку, социальный педагог и один из студентов. Нападавший с ножом ворвался в учебное заведение в маске и перчатках.

«Я с одногруппником услышал крики из коридора, обернулись, после чего выбегает он в маске и в перчатках без пальцев, с ножом в руках. Пытается выбежать из техникума, дверь закрыта на шпингалет, его пинают в этот момент два человека, которые за ним бежали, — он отрывает шпингалет и убегает», — рассказал один из учащихся.

Он добавил, что вместе с одногруппником поймал злоумышленника. Его удалось отвести обратно в техникум.

По данным Baza, нападение произошло во время первого урока. Парень с ножом ударил преподавателя в спину около трех раз, затем стал бить в шею. После этого он бросался на всех подряд, пока его не скрутили.

В СК сообщили, что нападавшим оказался отчисленный студент. Его задержали, по факту случившегося возбудили уголовное дело.