«Пришел отомстить». Названа причина нападения экс-студента на техникум в Архангельске

Предварительно, бывший студент напал на техникум в Архангельске из мести за отчисление. Об этом 360.ru сообщили учащиеся образовательного учреждения.

«Парень пришел отомстить преподавателю. Его отчислили», — отметил один из студентов.

Еще одна учащаяся уточнила, что нападавшим оказался отчисленный со второго курса студент. По ее словам, исключению из техникума посодействовала преподаватель по русскому языку.

«Он всю ночь бухал и пришел по ее душу. Сама учительница, как сказать, очень высокомерная — она умная, а мы тупые. Пришел с ножом и в маске», — подчеркнула собеседница 360.ru.

В результате вооруженного нападения на техникум пострадали три человека: учитель по русскому языку, социальный педагог и студент.