Стали известны подробности о банде школьников, терроризирующих село под Иркутском

Банда подростков кошмарит целое село в Иркутской области. Одной девочке они прижгли ногу утюгом, а затем избили. Подробности 360.ru рассказала мать пострадавшей Анна.

По словам женщины, ее дочь дружила с напавшими на нее ребятами около двух лет. Все было нормально, пока в конце лета в компании не появилась новая девушка.

«Не знаю, что с ними случилось, сама в шоке. Я, как поняла, уже давно над ней издеваются, просто она не рассказывает. Они ее запугивать стали. Ну, не они все, конечно, одна там девица, которая ее избивала. <… > Прижигали утюгом, били шнуром от зарядника. Ну и потом кулаками вот эта девица избила», — рассказала она.

ЧП произошло в селе Большой Луг. Как сообщила «Вечерняя Москва», банда подростков караулит детей возле школы и жестоко их избивает и запугивает, чтобы те не жаловались родителям. Предположительно, все хулиганы учатся в местной школе.

В распоряжении 360.ru оказалось видео, на котором школьники в селе Большой Луг мучают сверстников.

Как стало известно RT, пытавшие сверстницу утюгом в Иркутской области подростки могли быть причастны к другим издевательствам. Родители пострадавших детей рассказали, что банда школьников в Иркутской области похищала своих жертв и увозила в лес.

«Младшая сестра моего мужа не хотела из дома выходить, когда они начали ее преследовать. В школу просила ее проводить и встретить оттуда. Но сначала мы не понимали, насколько все серьезно, она говорила, что просто поругалась с одной девочкой», — поделилась жительница Большого Луга.

