Била кирпичом и ногами. Девочка-подросток из Петрозаводска изувечила мужчину после отказа дать сигарету

В Петрозаводске несовершеннолетняя девушка жестоко избила мужчину кирпичом и ногами на проспекте Александра Невского после отказа дать ей сигарету. Подробности происшествия 360.ru рассказал пострадавший Сергей.

Две девушки остановились у бытовки, рядом с которой находился мужчина. На видео видно, как нападавшая обрушила камень на голову мужчины, а затем начала бить его ногами и прыгать на него.

Мужчина сообщил, что получил травмы головы и ребер, а также рваную рану головы. Он пояснил, что после удара кирпичом потерял сознание и пришел в себя только в машине скорой помощи.

«Со слов полиции, ко мне подошли стрельнуть сигарету, я отказал, и потом все понеслось», — сообщил пострадавший.

При этом он уточнил, что лично не помнит деталей нападения из-за полученной травмы. Также он рассказал, что не был знаком с подростками.

Следственный комитет России по поручению председателя ведомства возбудил уголовное дело по факту нападения в Петрозаводске. По данным пресс-службы СК России, в результате конфликта с несовершеннолетними телесные повреждения получил не один, а двое мужчин.

