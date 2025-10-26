В петербургском автобусе школьники побили пенсионерку

В Санкт-Петербурге школьники напали на пенсионерку в автобусе из-за замечания. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

«Пожилая пассажирка автобуса получила пинки ногами в грудь и бодрую порцию мата от стайки питерских зумеров», — уточнили авторы канала.

По словам женщины, подростки вошли в салон автобуса, слушая громкую музыку без наушников. При этом сами подпевали, повторяя нецензурные строчки. Она сделала им замечание.

Женщина включила камеру, чтобы зафиксировать происходящее в салоне, и разозлила детей еще больше. После этого школьники ответили петербурженке оскорблениями, в том числе нецензурными, а также ударили ее.

По словам пассажирки, подростки ехали из Колпина. Теперь она планирует зафиксировать побои и написать заявление в полицию.

Ранее в Петрозаводске девочка-подросток жестоко избила мужчину за отказ дать ей сигарету — ударила кирпичом по голове, а потом прыгала на него и била ногами.