Стали известны подробности нападения с молотком ученика иркутской школы

Избивавшего одноклассников молотком ученика восьмого класса в школе Балаганска остановил учитель физкультуры. Об этом сообщил министр образования Иркутской области Максим Парфенов в своем Telegram-канале .

Он подчеркнул, что прибыл для разбирательства всех обстоятельств в учебном заведении по поручению губернатора региона Игоря Кобзева.

«Один из пострадавших выбежал из раздевалки и позвал на помощь педагогов. В это же время в раздевалку прибежал учитель физкультуры, который остановил нападавшего», — отметил Парфенов.

Министр добавил, что всего травмы получили три ученика. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи завели два уголовных дела: о покушении на убийство двух и более лиц, а также о халатности в отношении сотрудников школы и органов системы профилактики.

Парфенов подчеркнул, что школа Балаганска совсем небольшая. Там учатся 400 человек, поэтому нападение стало очень резонансным. Сегодня в учебном заведении пройдет общее родительское собрание с участием сотрудников администрации муниципалитета. Областные власти направят в школу психологов для работы с детьми и родителями.

О нападении восьмиклассника школы Балаганска на одноклассников стало известно в понедельник, 23 сентября. По предварительным данным, вооруженный молотком подросток ворвался в раздевалку перед уроком физкультуры и напал на находящихся в помещении школьников.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева заявила, что дети получили незначительные травмы. Она уточнила, что помощь врачей понадобилась только одному пострадавшему. От госпитализации мальчика отказалась его мать.