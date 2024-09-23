Вооруженный молотками и ножом иркутский школьник напал на одноклассников

В понедельник, 23 сентября, в городе Балаганске Иркутской области вооруженный молотками и ножом подросток напал на одноклассников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, ранения получили как минимум три ученика. ЧП произошло на перемене между уроками, пока восьмиклассники готовились к уроку физкультуры.
В раздевалке один из школьников напал на одноклассника и ударил его по затылку, после чего нанес еще несколько ударов по рукам. Агрессивного подростка обезвредил учитель физкультуры.
По предварительным данным, фигурант из полной семьи. У него есть младший пятилетний брат.
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