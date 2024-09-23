Уголовное дело возбудили после нападения в иркутской школе

СК возбудил дело о покушении на убийство после нападения в иркутской школе

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям — о покушении на убийство и халатности — после нападения подростка на одноклассников в одной из школ Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

«В одной из общеобразовательных школ Балаганского района один из учеников причинил телесные повреждения своим одноклассникам», — указали в ведомстве.

Сотрудники СК уже начали выяснять обстоятельства случившегося, идут следственные действия. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает. С нападавшим работают правоохранители.

В ходе расследования в Следкоме дадут правовую оценку деятельности руководства школы и органов системы профилактики правонарушений.

Проверку по факту произошедшего начала и региональная прокуратура. В пресс-службе надзорного органа отметили, что нападавшему 13 лет.

Специалисты ведомства проконтролируют ход и результаты расследования уголовного дела.

По данным Mash, в результате нападения пострадали три подростка.