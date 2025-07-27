Стала известна судьба пропавших без вести после взрыва в Саратове

В Саратове люди, числившиеся пропавшими после взрыва газа в жилом доме на улице Блинова, оказались живы. Об этом сообщили в правительстве региона корреспонденту РИА «Новости» .

Кроме того, жители трех подъездов десятиэтажного дома уже смогли вернуться в свои квартиры после проверки на безопасность. Четвертый, пятый и второй подъезды остаются пока закрытыми для проживания.

Губернатор Роман Бусаргин подтвердил завершение поисково-спасательных работ. Он отметил, что все пострадавшие выявлены и им оказана помощь.

Взрыв произошел 25 июля в одном из подъездов 10-этажного дома, полностью разрушив его конструкции. Предварительно, причиной назвали утечку бытового газа. В области объявили траур по семерым погибшим.