Спасатели закончили искать выживших на месте обрушения дома в Саратове

Экстренные службы завершили поисково-спасательные работы в доме на улице Блинова в Саратове. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Роман Бусаргин.

Он отметил, что операцию по поиску людей официально остановили в 19:00.

В результате взрыва газа погибли семь человек, в том числе ребенок. Губернатор добавил, что сотрудники МЧС и областной службы спасения продолжают разбирать завалы. Также они вывозят обломки на спецполигон.

«С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций четвертого и пятого подъездов дома», — подчеркнул Бусаргин.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что некоторые жильцы частично рухнувшего дома начали возвращаться в квартиры. В четвертый, пятый и во второй подъезды пока никого не пускают.

По данным kp.ru, в Сети причиной взрыва в многоэтажке называют утечку газа. Некоторые горожане также предполагают, что ЧП случилось по вине ремонтников, которые работали с использованием газового оборудования внутри квартиры.