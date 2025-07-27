Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Саратове начали возвращаться в квартиры

Жители трех подъездов многоэтажного дома в Саратове, где 25 июля произошел взрыв газа, смогли вернуться в свои квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, передал «Интерфакс» .

Накануне подъезды признали безопасными для проживания. Но в четвертый, пятый и во второй пока не пускают.

По словам губернатора Романа Бусаргина, разбор завалов продолжался всю ночь. В работах участвуют альпинисты облспаса и специализированная техника. За ночь вывезено более двух тысяч кубометров обломков.

Началась работа по восстановлению утраченных документов и подготовке выплат пострадавшим. Средства для помощи выделят из резервного фонда правительства области.

В результате взрыва погибли семь человек.