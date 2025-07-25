В Саратовской области объявили траур из-за гибели людей при взрыве газа

В Саратовской области объявили траур после взрыва в многоэтажном доме на улице Блинова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

В субботу, 26 июля, на территории региона приспустят флаги Саратовской области и муниципальных образований. Все организации и учреждения культуры получили рекомендации отменить развлекательные мероприятия.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами», — написал губернатор.

В пятницу, 25 июля, в многоэтажном доме на улице Блинова произошел взрыв газа. В результате разрушился угловой подъезд с седьмого по 10-й этаж, погибли шесть человек.

Глава МЧС России Александр Куренков на совещании в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим от взрыва газа в жилом доме. МЧС обеспечит информирование жителей, медицинскую и психологическую помощь, а также работу пунктов временного размещения