Стала известна причина взрыва на парафиновом заводе в Башкирии

Нарушение технологического процесса стало причиной взрыва на парафиновом заводе в Салавате. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«По предварительным данным, из-за нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печи для парафина», — заявил собеседник агентства.

Мощный взрыв прогремел на предприятии «Свеча» утром 16 мая, в результате произошло частичное обрушение здания и начался пожар. На место ЧП прибыли спасатели.

Травмы получили три человека — их госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одного ищут под завалами.

Ранее взрывы услышали жители Подольска, там загорелся автосервис. Площадь пожара составила 1500 «квадратов».