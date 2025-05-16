Стала известна причина взрыва на парафиновом заводе в Башкирии

Нарушение технологического процесса стало причиной взрыва на парафиновом заводе в Салавате. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
«По предварительным данным, из-за нарушения технологического процесса произошла разгерметизация печи для парафина», — заявил собеседник агентства.
Мощный взрыв прогремел на предприятии «Свеча» утром 16 мая, в результате произошло частичное обрушение здания и начался пожар. На место ЧП прибыли спасатели.
Травмы получили три человека — их госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одного ищут под завалами.
Ранее взрывы услышали жители Подольска, там загорелся автосервис. Площадь пожара составила 1500 «квадратов».
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