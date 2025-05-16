Автосервис вспыхнул в Подольске, жители слышали звуки взрывов

Автосервис загорелся в Подольске на улице Промышленной. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
По данным источника, сотрудники оперативных служб уже прибыли на место ЧП. Местные жители слышали звуки взрывов.
В пресс-службе МЧС Московской области сообщили, что пожар локализовали на площади 1500 квадратных метров. К тушению привлекли 20 спасателей и семь единиц техники. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Ранее пожар случился в квартире многоэтажки на улице Германа Титова в Химках. По словам очевидцев, в этом доме находится детский сад. Всех детей оперативно вывели на улицу, обошлось без пострадавших. На место прибыли сотрудники экстренных служб.
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