Мощный взрыв прогремел на заводе «Свеча» в Башкирии

Взрыв прогремел на заводе по производству парафина в башкирском городе Салават. Предварительно, пострадали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

ЧП произошло на предприятии «Свеча». По данным канала, под завалами находится один человек. Еще трое получили травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Предварительной причиной взрыва и пожара могло стать нарушение технологического процесса, из-за которого произошла разгерметизация печного оборудования. На месте ЧП работают спасатели.

Ранее взрывы раздались из автосервиса в Подольске. В здании произошел пожар, его площадь составила 1500 «квадратов». Для тушения МЧС направило 20 спасателей и семь единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.