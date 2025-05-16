Три человека получили тяжелые травмы при взрыве на заводе в Башкирии

В результате взрыва на парафиновом заводе «Свеча» в Салавате пострадали три человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Трое пострадавших — в больнице в тяжелом состоянии», — написали авторы поста.
По их данным, еще одного человека ищут под завалами.
Предварительной причиной ЧП назвали разгерметизацию печного оборудования. Это случилось из-за нарушения технологического процесса.
Мощный взрыв на башкирском заводе прогремел утром 16 мая. В результате произошло частичное обрушение здания. На место прибыли экстренные службы. После взрыва на предприятии начался пожар.
Ранее жители Подольска услышали звуки взрывов — на улице Промышленной загорелся автосервис.
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