Площадь пожара на Электрозаводе увеличилась до 100 «квадратов»

Площадь пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве составляет порядка 100 квадратных метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Из здания Электрозавода эвакуировали более 90 человек. Из них порядка 30 помог спасти тренер, работающий в спортивном центре, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мужчина находился на пятом этаже вместе с детьми. Он принес лестницу и спустился по ней вместе с другими.

«Мы нашли какую-то пожарную лестницу в здании, принесли ее в менее задымленное помещение и по ней спустились, там метров 20 было», — рассказал тренер.

Пожар вспыхнул в здании вечером, на месте продолжают работать огнеборцы. По предварительной информации, пострадали четыре человека.