Средства ПВО сбили три беспилотника над Воронежской областью

За ночь силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника в небе над Воронежской областью. Об этом заявил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале .

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены три беспилотных летательных аппарата», — написал он.

Губернатор отметил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Вчера утром прокуратура Краснодарского края сообщила, что после атаки БПЛА ВСУ в морском порту Туапсе транспортная инфраструктура получила повреждения. До этого глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате происшествия погиб мужчина. Еще один получил ранения, его оперативно отправили в больницу.

Вчера за ночь над российскими регионами ликвидировали 112 беспилотников, в том числе над Краснодарским краем.