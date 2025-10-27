В больнице сняли видео с водителем, сбившим насмерть девочек в Ревде

В Сети появилось снятое в больнице видео с мужчиной, который сбил насмерть двух детей в Ревде Свердловской области. На кадрах водитель сидит на кушетке и выглядит растерянным.

«Как это вообще возможно? Что произошло? Убил?» — спрашивает он в пустоту.

На записи видно, что мужчина находится в неадекватном состоянии и не до конца понимает происходящее.

Авария произошла вечером 27 октября. По данным свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и въехал в трех девочек, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора. После наезда машина пробила фасад магазина.

Две девочки семи и девяти лет, родные сестры, погибли на месте. Третья пострадавшая, 11-летняя девочка, находится в реанимации.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении ПДД лицом, находившимся в состоянии опьянения.

Жители Ревды продолжают приносить цветы и игрушки к месту происшествия. На утро 28 октября горожане планируют акцию памяти погибших детей.