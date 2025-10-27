В больнице сняли видео с водителем, сбившим насмерть девочек в Ревде
В Сети появилось снятое в больнице видео с мужчиной, который сбил насмерть двух детей в Ревде Свердловской области. На кадрах водитель сидит на кушетке и выглядит растерянным.
«Как это вообще возможно? Что произошло? Убил?» — спрашивает он в пустоту.
На записи видно, что мужчина находится в неадекватном состоянии и не до конца понимает происходящее.
Авария произошла вечером 27 октября. По данным свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и въехал в трех девочек, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого сигнала светофора. После наезда машина пробила фасад магазина.
Две девочки семи и девяти лет, родные сестры, погибли на месте. Третья пострадавшая, 11-летняя девочка, находится в реанимации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении ПДД лицом, находившимся в состоянии опьянения.
Жители Ревды продолжают приносить цветы и игрушки к месту происшествия. На утро 28 октября горожане планируют акцию памяти погибших детей.