Названы имена пассажиров и пилотов пропавшего на Камчатке Ми-8

Mash опубликовал список пассажиров и экипажа пропавшего на Камчатке Ми-8

Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 принадлежал компании «Витязь-Аэро». Во время полета им управлял пилот Денис Блещик. На борту также находилась его супруга Юлия, соосновательница туристического клуба «Большая страна», которая организовывала туры на полуостров. Полный список пассажиров опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным авторов, полет на вертолете организовал основатель «Большой страны» Михаил Репников. Пассажиров доставляли к вулкану Вачкажец. В последний раз экипаж вертолета выходил на связь в 16:10.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко ранее заявил, что на борту пропавшего воздушного судна находились 19 пассажиров и три члена экипажа.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте С К России после исчезновения Ми-8 завело уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В ведомстве уточнили, что поисково-спасательные мероприятия по поиску вертолета и находившихся там людей продолжаются.

В пресс-службе краевого главка МЧС сообщили, что не могут направить авиацию для поиска вертолета из-за сильного тумана. Ведомство открыло горячую линию для информирования родных и близких пропавших.